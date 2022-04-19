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    Жители 1200 домов в Адмиралтейском и Московском районах проснулись без горячей воды

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    В двух районах Петербурга утро 19 апреля началось для горожан с холодных водных процедур.

    Жители домов на Красноармейских улицах, набережных Обводного канала и Фонтанки сообщают о том, что у них пропала горячая вода, но при этом работают батареи.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Петербурга», в части Адмиралтейского и Московского районов проходят испытания более 350 километров сетей.

    В зону попали дома на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й Красноармейских, Парфёновской, Красуцкого, Малой Митрофаньевской, Егоровой, Садовой, Средней Подьяческой, Большой Подьяческой, Малой Подьяческой; проспектах Измайловском, Троицком, Вознесенском, Римского-Корсакова; в переулках Советском, Державинском, Бойцова, Красноградском, а также на набережных Обводного канала и реки Фонтанки; Митрофаньевском шоссе и площади Балтийского вокзала.

    В Московском районе испытания проходят на Кубинской, Варшавской, Кузнецовской, Бассейной, Краснопутиловской улицах; Московском и Ленинском проспектах; Митрофаньевском шоссе и Студгородке.

    По данным районных ЖКС, всего в зону испытаний попало чуть более 1200 домов.

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