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    Бивальди из Петербурга стал лошадью года в России

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    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга
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    Главную конноспортивную премию России FKSR Awards-2021 в номинации «Лошадь года» получил мерин голландской теплокровной породы по кличке Бивальди из Петербурга. Он обошёл своих конкурентов Квинту и Корландоса из других регионов. Об этом «Фонтанке» сообщили 19 апреля в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.

    «16-летний Бивальди — надежный партнер одного из лучших конкуристов России Александра Белехова, который неизменно приносит Санкт-Петербургу награды в этом виде конного спорта. Номинация «Лошадь года» на премии была представлена впервые. В общей сложности лучшие в конном спорте определялись по девяти номинациям», — отметили в пресс-службе.

    В качестве награды мерин получил авторскую попону.

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

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