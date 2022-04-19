Бивальди из Петербурга стал лошадью года в России

Главную конноспортивную премию России FKSR Awards-2021 в номинации «Лошадь года» получил мерин голландской теплокровной породы по кличке Бивальди из Петербурга. Он обошёл своих конкурентов Квинту и Корландоса из других регионов. Об этом «Фонтанке» сообщили 19 апреля в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.



«16-летний Бивальди — надежный партнер одного из лучших конкуристов России Александра Белехова, который неизменно приносит Санкт-Петербургу награды в этом виде конного спорта. Номинация «Лошадь года» на премии была представлена впервые. В общей сложности лучшие в конном спорте определялись по девяти номинациям», — отметили в пресс-службе.

