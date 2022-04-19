Производители предупреждают: апельсинового сока станет меньше

Производители говорят о вероятных проблемах с поставками сырья для апельсинового сока. Ретейлеры также отмечают, что поставщики уже начали выводить его из ассортимента. Об этом 19 апреля пишут «Известия».



Концентрированную основу для апельсинового сока раньше ввозили из США и Европы, теперь этот процесс сильно усложнили логистические проблемы, рассказал изданию глава «Союзнапитков» Максим Новиков. По его словам, в наиболее пессимистичном сценарии доля апельсинового сока на рынке пакетированных соков с нынешних 20 % может упасть до нуля.

