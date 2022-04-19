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    Производители предупреждают: апельсинового сока станет меньше

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    51 комментарий

    Производители говорят о вероятных проблемах с поставками сырья для апельсинового сока. Ретейлеры также отмечают, что поставщики уже начали выводить его из ассортимента. Об этом 19 апреля пишут «Известия».

    Концентрированную основу для апельсинового сока раньше ввозили из США и Европы, теперь этот процесс сильно усложнили логистические проблемы, рассказал изданию глава «Союзнапитков» Максим Новиков. По его словам, в наиболее пессимистичном сценарии доля апельсинового сока на рынке пакетированных соков с нынешних 20 % может упасть до нуля.

    Производители ищут альтернативы, например готовятся увеличить выпуск виноградного сока, для чего ведут переговоры с перерабатывающими компаниями из Узбекистана. Другие варианты для импорта сырья и ингредиентов — Китай, Азия, Вьетнам, Турция и Латинская Америка.

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    Комментарии (51)

    душилидушили
    Все идёт по плану. Будем пить картофельный!
    Tattiana
    Зимой пришлось покупать виноградный сок для глинтвейна. Мало того, что его ещё поискать надо, так ещё и тот, что подешевле - "Добрый" - вообще непонятно что. Дорогие соки ещё ничего, на глинтвейн пошли. Но до настоящего сока им - как до Шанхая. По молодости удивлялась, что народ в магазине на розлив покупал 1/2 виноградного сока+1/2 минералки. Зато сейчас сразу разведённую жидкость продают. Именно - это не сок, это - жидкость.
    Cashmare
    то есть так называемые "производители" соков открыто признались, что они ничего, кроме как разбодяживать импортные концентраты, не умеют? к стеночке в ряд бы таких пооизводителей
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