Россия и Вьетнам готовятся к совместным военным учениям с нестандартными решениями

Представители России и Вьетнама планируют провести новые международные военные учения, в штабе Восточного военного округа прошла первая конференция по их подготовке. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа. На учениях будут разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач в сложной обстановке. Их рабочее название — «Континентальный союз — 2022».



«Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи. <...> [Начальник отдела международного военного сотрудничества] полковник Иван Тараев сообщил, что целями международного учения будет совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработка нестандартных решений при выполнении задач», — говорится в сообщении.

