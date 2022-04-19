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    Россия и Вьетнам готовятся к совместным военным учениям с нестандартными решениями

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    8 комментариев

    Представители России и Вьетнама планируют провести новые международные военные учения, в штабе Восточного военного округа прошла первая конференция по их подготовке. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа. На учениях будут разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач в сложной обстановке. Их рабочее название — «Континентальный союз — 2022».

    «Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи. <...> [Начальник отдела международного военного сотрудничества] полковник Иван Тараев сообщил, что целями международного учения будет совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработка нестандартных решений при выполнении задач», — говорится в сообщении.

    На переговорах стороны согласовали тематику учений, уточнили место и время проведения, а также обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения, спортивную и культурную программы.

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    Комментарии (8)

    X-кот
    А что, там еще какие-то войска кроме погранцов остались?
    274655793
    Разрешат однополые браки?
    барагузова
    отличные новости! неужели поможем братьям вернуть Тайвань в родную гавань?
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