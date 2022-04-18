Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России

Глава Минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ, сообщила 18 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Отмечу, что наш представитель там, глава Минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия», — цитирует Псаки РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из «группы двадцати», в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из «группы двадцати», заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой «двадцатки».