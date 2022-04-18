Макрон: Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него.

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — цитирует Макрона РИА Новости 18 апреля. По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

Ранее французский лидер выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.

Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.