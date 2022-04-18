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    Макрон: Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе

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    3 комментария

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него.

    «Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — цитирует Макрона РИА Новости 18 апреля. По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

    Ранее французский лидер выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.

    Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

    Германия перечислит в 2022 году России рекордные суммы за нефть и газ. Платеж в общей сумме составит почти 32 миллиарда евро, сообщало 18 апреля немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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    Комментарии (3)

    Vvs Spb
    За газ и нефть 32 ярда евро и так плюс, минус каждый год или месяц? Где деньги, товарищи путин и миллер? Мы должны, как минимум ездить по асфальту от Калининграда до Владивостока. И не собирать детям на лечение, а все должны быть здоровы и одеты, но у нас все обуты.
    Piter Russo
    Ну так откажись от нефти, газа, угля.. пусть твои избиратели почувствуют реализацию твоих заявлений..
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