Роналду рассказал о смерти новорожденного сына

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальных сетях 18 апреля объявил о смерти новорожденного сына. Футболист и его избранница Джорджина Родригес ожидали двойню. Выжила только девочка.
«Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», — написал Роналду и поблагодарил врачей и медсестер за работу. Он также добавил, что рождение дочери придает им сил.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес объявили о помолвке в 2018 году.