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    Роналду рассказал о смерти новорожденного сына

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    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальных сетях 18 апреля объявил о смерти новорожденного сына. Футболист и его избранница Джорджина Родригес ожидали двойню. Выжила только девочка.

    «Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», — написал Роналду и поблагодарил врачей и медсестер за работу. Он также добавил, что рождение дочери придает им сил.

    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес объявили о помолвке в 2018 году.

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