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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны РФ заявили об уничтожении склада с иностранным оружием во Львове

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    Минобороны России продолжает отчитываться об ударах по военным объектам в ходе спецоперации на Украине.

    «Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», — рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

    Кроме того, в Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов. Также под ударом оказались завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепропетровске, два склада боеприпасов и хранилище топлива в районе населенного пункта Червоная Поляна.

    Авиация нанесла удары по 84 военным объектам Украины, ракетные войска и артиллерия — по 331-му военному объекту, отметил Конашеков.

    Фото: Минобороны РФ
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    Фото: Минобороны РФ

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