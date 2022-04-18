    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    768мм

    79%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    ООН: Число жертв среди мирного населения Украины с начала спецоперации превысило 2 000 человек

    1692

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 18 апреля впервые с начала спецоперации на Украине сообщило, что количество жертв среди мирного населения превысило 2 000 человек.

    «В период с 4 утра 24 февраля 2022 года до полуночи 17 апреля 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 4 890 пострадавших среди гражданского населения в стране: 2 072 убитых и 2 818 раненых», — говорится в свежей сводке ведомства.

    Среди погибших 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков. Пол 71 ребенка и 1 039 взрослых пока установить не удалось. 272 ребенка получили ранения.

    В УВКПЧ ООН также отметили, что на территориях «народных республик Донбасса» удалось подтвердить гибель 79 гражданских лиц и ранение 312. Остальные жертвы относятся к территориям, которые контролировал Киев.

    По данным организации, с 24 февраля с территории Украины выехало 5 миллионов человек при населении в 44 миллиона.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний