ООН: Число жертв среди мирного населения Украины с начала спецоперации превысило 2 000 человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 18 апреля впервые с начала спецоперации на Украине сообщило, что количество жертв среди мирного населения превысило 2 000 человек.
«В период с 4 утра 24 февраля 2022 года до полуночи 17 апреля 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 4 890 пострадавших среди гражданского населения в стране: 2 072 убитых и 2 818 раненых», — говорится в свежей сводке ведомства.
Среди погибших 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков. Пол 71 ребенка и 1 039 взрослых пока установить не удалось. 272 ребенка получили ранения.
В УВКПЧ ООН также отметили, что на территориях «народных республик Донбасса» удалось подтвердить гибель 79 гражданских лиц и ранение 312. Остальные жертвы относятся к территориям, которые контролировал Киев.
По данным организации, с 24 февраля с территории Украины выехало 5 миллионов человек при населении в 44 миллиона.