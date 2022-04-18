ООН: Число жертв среди мирного населения Украины с начала спецоперации превысило 2 000 человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 18 апреля впервые с начала спецоперации на Украине сообщило, что количество жертв среди мирного населения превысило 2 000 человек.



«В период с 4 утра 24 февраля 2022 года до полуночи 17 апреля 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 4 890 пострадавших среди гражданского населения в стране: 2 072 убитых и 2 818 раненых», — говорится в свежей сводке ведомства.



Среди погибших 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков. Пол 71 ребенка и 1 039 взрослых пока установить не удалось. 272 ребенка получили ранения.

