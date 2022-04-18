Петербургская блокадница отсудила себе доплату к пенсии. Чиновники отказали ей из-за нехватки доказательств

Петербурженка через суд добилась доплаты к пенсии, которая положена проживавшим в Ленинграде во время его блокады. Раньше ей отказывались ее назначить — якобы не было соответствующих документов.



Подробности истории приводит 18 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Олимпиада Талызина родилась в Ленинграде в 1939 году, что подтверждается свидетельством о рождении, и жила на Моховой улице до 19 ноября 1941 года — блокада шла уже больше двух месяцев. Олимпиаду с семьей эвакуировали в Чувашскую ССР, а в 1945 году они вернулись в родной город.

