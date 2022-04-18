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    Петербургская блокадница отсудила себе доплату к пенсии. Чиновники отказали ей из-за нехватки доказательств

    3700
    4 комментария

    Петербурженка через суд добилась доплаты к пенсии, которая положена проживавшим в Ленинграде во время его блокады. Раньше ей отказывались ее назначить — якобы не было соответствующих документов.

    Подробности истории приводит 18 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Олимпиада Талызина родилась в Ленинграде в 1939 году, что подтверждается свидетельством о рождении, и жила на Моховой улице до 19 ноября 1941 года — блокада шла уже больше двух месяцев. Олимпиаду с семьей эвакуировали в Чувашскую ССР, а в 1945 году они вернулись в родной город.

    В 2020 году горожанка подала в администрацию Красногвардейского района заявление на доплату к пенсии, но получила отказ — не было документов, подтверждающих, что она жила в Ленинграде во время блокады. Суду хватило свидетельства о рождении, данных из архива СПбГУ в Центральном государственном архиве Петербурга и архивных справок о семье Олимпиады.

    Красногвардейский райсуд обязал администрацию назначить Талызиной положенную доплату.

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    Комментарии (4)

    VKuser2851963
    какие будут ваши доказательства ? (С)
    SuperStar
    Зачем оспаривать? Суд нужен для перекладывания ответственности.
    266228289
    Ну да, в администрации на отсуживание совести хватит. Там одни совестливые работают....
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