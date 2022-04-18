Петербуржец получил 9,5 лет строгого режима за жестокое убийство брата

Колпинский районный суд признал жителя Петербурга Александра Тараканова виновным в убийстве брата. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Суд установил, что октябрьской ночью прошлого года между мужчинами произошел конфликт. Они выпивали в квартире дома 33 на проспекте Ленина, но, как обычно это бывает, с повышением градуса накалилась обстановка. Пьяный Тараканов нанес брату не менее 44 ударов руками и ногами в область жизненно важных органов. Решив, видимо, что тот умер, зачинщик решил скрыть следы содеянного и устроил в квартире пожар. Экспертиза установила, что брат в тот момент находился в сознании и погиб от ожогов 25% тела.
Колпинский суд назначил Тараканову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.