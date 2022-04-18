Исследование: Среднее время использования Instagram* в России упало до одной минуты в день

Среднее время использования заблокированной в России социальной сети Instagram* (владеющая этой соцсетью компания Meta* была объявлена экстремистской и запрещена в РФ) уменьшилось до 1 минуты в день, сообщает 18 апреля «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.



По данным исследования, среднее время, проведенное российскими пользователями во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», с февраля по середину апреля изменилось с 17 до 19 минут и с 5 до 6 минут, соответственно.



А время использования Instagram уменьшилось с 13 минут в феврале до 1 минуты к 11–15 апреля. После блокировки приложения число пользователей, проводящих в нем менее 5 минут, увеличилось с 25 до 50%. До ограничений Роскомнадзора около четверти россиян проводили в Instagram более часа за раз, к середине апреля их количество уменьшилось до 5%.

