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    Исследование: Среднее время использования Instagram* в России упало до одной минуты в день

    1994
    9 комментариев

    Среднее время использования заблокированной в России социальной сети Instagram* (владеющая этой соцсетью компания Meta* была объявлена экстремистской и запрещена в РФ) уменьшилось до 1 минуты в день, сообщает 18 апреля «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

    По данным исследования, среднее время, проведенное российскими пользователями во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», с февраля по середину апреля изменилось с 17 до 19 минут и с 5 до 6 минут, соответственно.

    А время использования Instagram уменьшилось с 13 минут в феврале до 1 минуты к 11–15 апреля. После блокировки приложения число пользователей, проводящих в нем менее 5 минут, увеличилось с 25 до 50%. До ограничений Роскомнадзора около четверти россиян проводили в Instagram более часа за раз, к середине апреля их количество уменьшилось до 5%.

    Напомним, в марте российский суд признал Meta экстремистской организацией из-за разрешения компании публиковать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.

    *Компания и принадлежащие ей соцсети признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.

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    Комментарии (9)

    260567431
    Почему -то у меня дома от вайфая провайдера продолжает работать без VPN. Сейчас в командировке в Тольятти - та же история. От отельного вайфая сам цепляется, как раньше.
    Zloi_prohozhiy
    чё вы к IP адресам прицепились. Достаточно учитывать регион каждого активного аккаунта для достоверной картины.
    VKuser279092
    Не претендую на эксперта, но какие IP-адреса учитывались в исследовании? Подозреваю, тупо только российские, перескоки не секли, это трудно. Так они только зрителей госТВ и учли, получается. Те и раньше там не дольше сидели, с котиками если только. Нормальные люди как были в сети сколько надо, так и остались. Ещё и кругозор расширили.
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