Серийный педофил получил новый срок в Петербурге. После десяти лет в колонии он взялся за старое

Санкт-Петербургский горсуд вынес приговор педофилу, который вышел на свободу, чтобы найти работу и новых жертв. Он преуспел по обоим направлениям и теперь снова готовится исправляться — в этот раз вдвое дольше и при помощи психиатров.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 18 апреля обвинительный приговор в городском суде выслушал Кирилл Самосенко. Ему вменили статьи о развратных действиях (135 УК) и половом сношении с лицом, не достигшим возраста согласия (134 УК).
Согласно материалам, жертвами становились мальчики. В деле их шесть, все попали в руки преступника после января 2020 года — именно тогда он вернулся в Петербург из колонии.
В ИК на тот момент 26-летний Самосенко был отправлен решением Фрунзенского суда в 2010 году. Он попался на аналогичном — разврате и сексуальном насилии. Выйти на волю удалось, только отсидев все назначенные 10 лет.
Их для исправления не хватило. Мужчина устроился водителем в строительную фирму и до нового задержания успел, как установил суд, растлить шестерых.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК особого режима с запретом работать с детьми на 15 лет. Кроме того, Самосенко предстоит пройти лечение у психиатра», — рассказали в пресс-службе.
О том, почему положенный в подобных случаях надзор не помогает предотвратить рецидив, «Фонтанке» рассказал начальник «детского» отдела уголовного розыска Алексей Родин. Опираясь на свой опыт охоты на педофилов, он говорит, что после тюрьмы есть латентные, но не исправившиеся.