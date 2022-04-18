Серийный педофил получил новый срок в Петербурге. После десяти лет в колонии он взялся за старое

Санкт-Петербургский горсуд вынес приговор педофилу, который вышел на свободу, чтобы найти работу и новых жертв. Он преуспел по обоим направлениям и теперь снова готовится исправляться — в этот раз вдвое дольше и при помощи психиатров.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 18 апреля обвинительный приговор в городском суде выслушал Кирилл Самосенко. Ему вменили статьи о развратных действиях (135 УК) и половом сношении с лицом, не достигшим возраста согласия (134 УК).



Согласно материалам, жертвами становились мальчики. В деле их шесть, все попали в руки преступника после января 2020 года — именно тогда он вернулся в Петербург из колонии.

