В Москве скончался режиссер и звездный педагог Леонид Хейфец

Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни — сообщает 18 апреля ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
Хейфец работал режиссером в Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром им. Вл. Маяковского. За постановку спектакля «Павел I» Дмитрия Мережковского получил Государственную премию РСФСР в области театрального искусства. Телеверсии его спектаклей полюбились советскому и российскому телезрителю. Преимущественно режиссера интересовало сценическое воплощение литературной классики.
Леонид Ефимович также был известным педагогом: в разные годы преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, Театральном институте имени Б. В. Щукина и в ГИТИСе. Среди его учеников — Нина Чусова, Артур Смольянинов, Павел Деревянко, Александр Петров и Александр Паль.