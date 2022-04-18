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    В Москве скончался режиссер и звездный педагог Леонид Хейфец

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    Народный артист России, театральный режиссер Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни — сообщает 18 апреля ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

    Фото: Валентин Садики/wikimedia.org
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    Хейфец работал режиссером в Центральном театре Советской армии, Государственном академическом Малом театре, сотрудничал с Московским академическим театром им. Вл. Маяковского. За постановку спектакля «Павел I» Дмитрия Мережковского получил Государственную премию РСФСР в области театрального искусства. Телеверсии его спектаклей полюбились советскому и российскому телезрителю. Преимущественно режиссера интересовало сценическое воплощение литературной классики.

    Леонид Ефимович также был известным педагогом: в разные годы преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, Театральном институте имени Б. В. Щукина и в ГИТИСе. Среди его учеников — Нина Чусова, Артур Смольянинов, Павел Деревянко, Александр Петров и Александр Паль.

    Фото: Валентин Садики/wikimedia.org

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