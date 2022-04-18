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    Вдоль северной части Ленинского проспекта создадут боковой проезд

    2023
    4 комментария

    Проект планировки бокового проезда вдоль Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести утвердили на рабочем совещании у губернатора Петербурга, сообщает 18 апреля пресс-служба Смольного.

    «Прилегающая к проспекту территория уже полностью освоена: построены жилые кварталы, объекты социального и коммерческого назначения. Необходимо обеспечить возможность выезда из этих кварталов на магистральную улицу», — цитирует пресс-служба Александра Беглова.

    Проект предусматривает размещение магистральной улицы регулируемого движения, устройство местных проездов Ленинского проспекта на участках от Брестского бульвара до проспекта Кузнецова и от проспекта Кузнецова до улицы Доблести, создание ограждений и газонов, высадку кустарников и деревьев и устройство обособленной парковки на 500 машин. В настоящее время, отмечают в администрации, территория представляет собой зону стихийной парковки.

    Завершить строительство планируется к 2025 году.

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    Комментарии (4)

    stockstrey
    Здорово, да, нужно создавать дублёры как в Москве
    Главный спец по технике консервации
    А вдоль Ветеранов пустят монорельс. Ага.
    VKuser279092
    Ленинский проспект проложен с Запада на Восток (вдоль широты). У него могут Западная, Центральная, Восточная ЧАСТИ. Северной и Южной у него могут быть СТОРОНЫ. Северная сторона - чётная, Южная - нечётная. Что-то "Ф" в последнее время многовато неточностей допускает.
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