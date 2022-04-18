Вдоль северной части Ленинского проспекта создадут боковой проезд

Проект планировки бокового проезда вдоль Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести утвердили на рабочем совещании у губернатора Петербурга, сообщает 18 апреля пресс-служба Смольного.

«Прилегающая к проспекту территория уже полностью освоена: построены жилые кварталы, объекты социального и коммерческого назначения. Необходимо обеспечить возможность выезда из этих кварталов на магистральную улицу», — цитирует пресс-служба Александра Беглова.

Проект предусматривает размещение магистральной улицы регулируемого движения, устройство местных проездов Ленинского проспекта на участках от Брестского бульвара до проспекта Кузнецова и от проспекта Кузнецова до улицы Доблести, создание ограждений и газонов, высадку кустарников и деревьев и устройство обособленной парковки на 500 машин. В настоящее время, отмечают в администрации, территория представляет собой зону стихийной парковки.