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    Боевые действия на Украине

    Командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» погиб во время спецоперации на Украине

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    Во время специальной военной операции на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» капитан 3-го ранга Александр Чирва. Об этом 18 апреля рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Губернатор отметил, что Александр Чирва получил смертельные ранения в бою. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — написал Развожаев.

    По данным главы города, Чирва родился в Севастополе, окончил ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А. С. Попова. Он участвовал в проведении специальной военной операции на территории Сирийской Арабской Республики.

    Большой десантный корабль «Цезарь Куников» входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Он спущен на воду в 1986 году и назван в честь Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова, погибшего в годы Великой Отечественной. Корабль участвовал в боевых действиях во время войны в Южной Осетии 2008 года, а также поставлял вооружения для сирийской армии в 2015 году.
    Длина 112,5 м. Скорость хода 17,8 узла. Дальность плавания 6000 морских миль на 12 узлах. Экипаж 87 человек.

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