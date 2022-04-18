Командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» погиб во время спецоперации на Украине

Во время специальной военной операции на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» капитан 3-го ранга Александр Чирва. Об этом 18 апреля рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что Александр Чирва получил смертельные ранения в бою. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — написал Развожаев.

По данным главы города, Чирва родился в Севастополе, окончил ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А. С. Попова. Он участвовал в проведении специальной военной операции на территории Сирийской Арабской Республики.