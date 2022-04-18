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    Автомобиль не успел проскочить на заправку перед троллейбусом на Заневском

    1367
    1 комментарий

    Троллейбус попал под удар торопливого автомобилиста в Красногвардейском районе Петербурга днем 18 апреля.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
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    ДТП произошло на Заневском проспекте, неподалеку от торгового комплекса «Заневский каскад», в направлении проспекта Косыгина. Водитель красного легкового автомобиля хотел повернуть направо на АЗС перед троллейбусом, но не учел, что оттуда в этот момент выезжала машина, рассказывает читательница «Фонтанки» Ольга. Судя по фото, легковая оторвала троллейбусу деталь от передней части, после чего залезла на газон.

    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло в 16:38. Автомобиль, ехавший попутно по левую сторону от троллейбуса № 22, при повороте направо не пропустил «рогатого» и задел его левый борт. Авария обошлась без пострадавших. В 17:22 участники разъехались, и сейчас движение по маршруту осуществляется в штатном режиме.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга

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    Комментарии (1)

    812
    Чайники, привыкшие подрезать всех подряд не в курсе, что трамвай-троллейбус принципиально не будет тормозить в пол. Водиле пофиг, смена длинная. И за ДТП ему ничего не будет. А вот если от резкого торможения в салоне какая нибудь бабка ногу сломает в полете - то это проблема. А она надо?
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