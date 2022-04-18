Автомобиль не успел проскочить на заправку перед троллейбусом на Заневском

ДТП произошло на Заневском проспекте, неподалеку от торгового комплекса «Заневский каскад», в направлении проспекта Косыгина. Водитель красного легкового автомобиля хотел повернуть направо на АЗС перед троллейбусом, но не учел, что оттуда в этот момент выезжала машина, рассказывает читательница «Фонтанки» Ольга. Судя по фото, легковая оторвала троллейбусу деталь от передней части, после чего залезла на газон.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что ДТП произошло в 16:38. Автомобиль, ехавший попутно по левую сторону от троллейбуса № 22, при повороте направо не пропустил «рогатого» и задел его левый борт. Авария обошлась без пострадавших. В 17:22 участники разъехались, и сейчас движение по маршруту осуществляется в штатном режиме.