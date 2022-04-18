«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на «Медузу»* и «Медиазону»*

Из поисковой выдачи «Яндекса» пропали ссылки на сайты медиа, ранее заблокированные за фейки о специальной военной операции на Украине. СМИ обратили на это внимание 18 апреля.



Так, при попытке найти страницы признанных иноагентами «Медузы»*, «Медиазоны»*, «Настоящего времени»* и некоторых других медиа поисковая система оповещает пользователей: «По вашему запросу ничего не нашлось».



В случаях, когда поиск ведется не так прицельно — без специального оператора «site», — «Яндекс» сообщает о том, что некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ.