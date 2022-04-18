«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на «Медузу»* и «Медиазону»*

Из поисковой выдачи «Яндекса» пропали ссылки на сайты медиа, ранее заблокированные за фейки о специальной военной операции на Украине. СМИ обратили на это внимание 18 апреля.
Так, при попытке найти страницы признанных иноагентами «Медузы»*, «Медиазоны»*, «Настоящего времени»* и некоторых других медиа поисковая система оповещает пользователей: «По вашему запросу ничего не нашлось».
В случаях, когда поиск ведется не так прицельно — без специального оператора «site», — «Яндекс» сообщает о том, что некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ.
В качестве объяснения «Яндекс» предлагает пользователям ознакомиться с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому поисковые системы не имеют права показывать российским пользователям ссылки на ресурсы, включенные в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора, а также копии сайтов, чьи владельцы нарушают авторские права.
«Ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса», если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
*СМИ, признанные Минюстом иностранными агентами; доступ к их сайтам ограничен Роскомнадзором.