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    «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на «Медузу»* и «Медиазону»*

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    8 комментариев

    Из поисковой выдачи «Яндекса» пропали ссылки на сайты медиа, ранее заблокированные за фейки о специальной военной операции на Украине. СМИ обратили на это внимание 18 апреля.

    Так, при попытке найти страницы признанных иноагентами «Медузы»*, «Медиазоны»*, «Настоящего времени»* и некоторых других медиа поисковая система оповещает пользователей: «По вашему запросу ничего не нашлось».

    В случаях, когда поиск ведется не так прицельно — без специального оператора «site», — «Яндекс» сообщает о том, что некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ.

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    В качестве объяснения «Яндекс» предлагает пользователям ознакомиться с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому поисковые системы не имеют права показывать российским пользователям ссылки на ресурсы, включенные в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора, а также копии сайтов, чьи владельцы нарушают авторские права.

    «Ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса», если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

    *СМИ, признанные Минюстом иностранными агентами; доступ к их сайтам ограничен Роскомнадзором.

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    Комментарии (8)

    V78
    Столько энергии людей и средств тратится на то, чтобы "запретить", "удалить", "наказать", "посадить", "исключить"... Вместо того, чтобы свою экономику, производство поднимать. Заняться больше нечем?
    Ser_N0771
    Конституция Российской Федерации
    Статья 29
    1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
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    5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
    Opioman
    Хорошо что есть гугл
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