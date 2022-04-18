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    Курительная трубка и собачий нос сдали пассажира с подозрительными таблетками в Пулково

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    1 комментарий

    В петербургском аэропорту Пулково во время предполетного досмотра подозрение у сотрудников вызвало содержимое одного из багажей. Дальше в дело вступила служебная собака.

    пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО

    Внимание сотрудников полиции на пункте предполетного досмотра пассажирского терминала в Пулково привлек 22-летний житель Нижнего Тагила: в его багаже обнаружили курительную трубку, которую используют для употребления наркотиков, сообщает 18 апреля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. На место привели служебную собаку, которая почуяла неладное в ручной клади. Осмотрев ее, полицейские изъяли пластмассовые упаковки из-под таблеток, в которых были кристаллообразное вещество и таблетки со специфическим запахом. Криминалистическое исследование установило, что смесь содержит около 66 граммов наркотика.

    Полицейские выяснили, что молодой человек уже имеет непогашенную судимость за преступление, связанное с оборотом наркотиков. Запрещенные препараты он купил в Петербурге и собирался отвезти их в родной город. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), а задержанного заключили под стражу. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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    Комментарии (1)

    VKuser43815609
    Трубка наверное больше ( 99%)всего запаха и давала. "Тормоз" конечно этот чел.
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