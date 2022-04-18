В МВД показали, как брали предполагаемого фальшивомонетчика с шестым чувством в Мурино

Предполагаемый фальшивомонетчик задержан в областном Мурино. Обострённое шестое чувство, которое помогло разойтись с оперативниками, уже на следующий день уступило полицейскому чутью.

Видео задержания публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 апреля. Как сообщили в ведомстве, причастность 29-летнего мужчины к обороту поддельных денег установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции полицейского главка с коллегами из Московского района.

Чтобы поймать его, устроили оперативный эксперимент. Подсадной покупатель благополучно приобрёл за 18 тысяч рублей двадцать бумажек с надписью «5 000», условился о встрече, но продавца прождали напрасно. Он, не иначе, прислушался к интуиции.

«В кратчайшие сроки была подготовлена спецоперация, однако на первую встречу предполагаемый сбытчик не пришел. Задержать подозреваемого удалось лишь на следующий день у дома по проспекту Авиаторов Балтики в городе Мурино», — рассказали в МВД.



Дело возбуждено по статье 186 УК РФ — изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным эпизодам торговли фальшивками.

