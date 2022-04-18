В Петербурге судили мужчину, обманувшего предприятие по выпуску вагонов-цистерн более чем на 16 млн рублей

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 18 апреля, не позднее мая 2018 года неизвестный связался с Сергеем Ковалевым — генеральным директором ООО «Профспецдеталь». Злоумышленник предложил ему поучаствовать в конкурсе на поставку угловых клапанов, предварительно приискав подложное свидетельство, согласно которому Ковалев был представителем ПАО «Азовобщемаш» и имел право на реализацию продукции. Также подготовили фальшивую техническую документацию.

Более 16 млн. рублей потеряло АО «ТихвинХимМаш» — предприятие, выпускающее вагоны-цистерны для перевозки сжиженного углеводородного газа — из-за некачественной арматуры с подложными документами. Восстанавливать справедливость пришлось в суде.

«Ковалев, используя свое служебное положение, предоставил в АО «ТихвинХимМаш» все необходимые для участия в конкурсе учредительные документы ООО «Профспецдеталь». На основании предоставленных подложных документов, представители АО «ТихвинХимМаш» были введены в заблуждение относительно истинности намерений участников по поставке товара надлежащего качества, в том числе относительно изготовителя, соответствия ее техническому регламенту и приняли решение о заключении договора поставки с ООО «Профспецдеталь»», — сообщили в пресс-службе.

Впоследствии ООО «Профспецдеталь» и АО «ТихвинХимМаш» заключили договор на поставку угловых клапанов на 14 379 120 рублей. Неизвестный злоумышленник нашел арматуру и, снабдив подложной технической документацией от ПАО «Азовобщемаш», передал Ковалеву, а тот — сотрудникам АО «ТихвинХимМаш».

«Далее, представители АО «ТихвинХимМаш», будучи уверенными в добросовестности ООО «Профспецдеталь» и качестве поставляемой продукции, произвели оплату продукции с расчетного счета «ТихвинХимМаш» на расчетные счета ООО «Профспецдеталь», а всего на общую сумму 16 695 756 рублей», — добавили в пресс-службе.