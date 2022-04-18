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    «Самокат» прекратил работу в 15 российских городах

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    3 комментария

    Сервис экспресс-доставки еды «Самокат» закрыл бизнес в 15 городах России с середины марта, сообщают 18 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Причиной ухода является низкая эффективность бизнеса.

    По словам представителя «Самоката», в период с середины марта по 4 апреля компания закрыла склады товаров в 15 городах, среди которых Арзамас (Нижегородская область), Салават (Башкирия), Дмитров, Сергиев Посад (Московская область), Первоуральск и Верхняя Пышма (Свердловская область). Он также отметил, что уход «Самоката» из небольших населенных пунктов из-за недостаточной эффективности — стандартный процесс. Сотрудникам онлайн-ретейлера было предложено перейти на позиции в других городах.

    «Процессы внутри «Самоката» не останавливаются. Наши специалисты в реальном времени анализируют спрос, предугадывая запросы пользователей. Мы расширяем пул поставщиков, пополняем ассортимент. Кроме того, продолжаем работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями, а также прорабатываем наиболее оптимальные логистические цепочки поставки импортных товаров», — сообщили «Ведомостям».

    Самокат — сервис доставки продуктов от «О2О Холдинга» (совместное предприятие Сбербанка и VK). Оборот компании за 2021 год вырос до 42,2 млрд рублей.

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    Комментарии (3)

    Yksy
    О, только в Питере не закрывайтесь, лучшая служба доставки, постоянно пользуемся.
    барагузова
    меньше сумасшедших на велосипедах будут гонять по тротуарам. отличная новость.
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