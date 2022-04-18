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    COVID-19

    Дефицита коек нет: власти Петербурга прокомментировали казус со «стоячими» пациентами

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    Превышение числа пациентов с коронавирусом над количеством мест для них в больницах связано с выводом из работы с ковидом нескольких крупных стационаров. Дефицита нет, заверили «Фонтанку» в комитете по здравоохранению.

    «Сегодня полностью вывели Госпиталь для ветеранов войн — 203 койки — и 15-ю больницу — 165 коек. Это число коек сокращено. Но пациенты на них могут долечиваться. А количество больных у нас на вчерашний день. Эта цифра постоянно меняется. В понедельник традиционно большая выписка. Дефицита коек в коронавирусных стационарах нет», — объяснили 18 апреля в комздраве.

    Как писала «Фонтанка», 18 апреля в Смольном сообщили о 1 550 пациентах на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями. И в то же время всего 1 491 развернутая койка. По статистике, места не хватило для 59 человек.

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