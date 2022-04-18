Железная леди. Девочка ушла с переломом позвоночника из игровой в купчинском ТРЦ

Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами, при которых 10-летняя девочка травмировала позвоночник в ТРЦ во Фрунзенском районе Петербурга. На то, чтобы переступить свой болевой порог, ребёнку потребовалась неделя.



«Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по факту инцидента, произошедшего с ребенком во время посещения ТРК на Балканской площади», — сообщает надзорный орган 18 апреля.



По данным «Фонтанки», девочка десяти лет с жалобами на боли в шее пришла в больницу на Бухарестской улице накануне днём. Её осмотрели и диагностировали компрессионный перелом позвонка в шейном отделе. О том, где и как была получена травма, пациентка не промолчала и, вероятно, впечатлила медиков стойкостью.

