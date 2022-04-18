Экс-полицейский из Татарстана получил пять лет по делу о рабстве. Невольника он держал на ферме в суровых условиях

Как сообщает 18 апреля «Интерфакс» , ссылаясь на юриста Андрея Сучкова, представлявшего интересы потерпевшего, Гафиятова осудили по двум уголовным статьям — 127.2 и 286 («Использование рабского труда и превышение должностных полномочий»). По его словам, бывшему правоохранителю также нельзя будет в течение трех лет занимать должности в полиции.

К пяти годам колонии приговорили экс-оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району Татарстана Динара Гафиятова. Суд признал мужчину виновным в использовании рабского труда.

Установлено, что в мае 2019-го сотрудник нурлатского райотдела полиции в Татарстане увез местного жителя Идриса Садыкова в соседний Аксубаевский район. Там он заставлял его работать на ферме своего отца. Мужчину избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. За попытку побега силовик угрожал фабрикацией дела.



Пострадавший прожил в будке в течение трех недель. Его удалось высвободить после того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы из-за исчезновения брата.



При этом уголовное дело в отношении отца полицейского, в чьем доме находился потерпевший, было выделено в отдельное производство. Мужчину приговорили к условному сроку.



О возбуждении в Татарстане уголовного дела из-за похищения Идриса Садыкова стало известно в июле 2019 года.



24 декабря 2020-го суд приговорил Динара Гафиятова к четырем годам колонии общего режима. Тогда как гособвинитель требовал для него 14 лет колонии строгого режима. 4 июня 2021 года Верховный суд Татарстана счел этот приговор слишком мягким. Дело направили на новое рассмотрение.