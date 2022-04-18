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    Экс-полицейский из Татарстана получил пять лет по делу о рабстве. Невольника он держал на ферме в суровых условиях

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    4 комментария

    К пяти годам колонии приговорили экс-оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району Татарстана Динара Гафиятова. Суд признал мужчину виновным в использовании рабского труда.

    Как сообщает 18 апреля «Интерфакс», ссылаясь на юриста Андрея Сучкова, представлявшего интересы потерпевшего, Гафиятова осудили по двум уголовным статьям — 127.2 и 286 («Использование рабского труда и превышение должностных полномочий»). По его словам, бывшему правоохранителю также нельзя будет в течение трех лет занимать должности в полиции.

    Установлено, что в мае 2019-го сотрудник нурлатского райотдела полиции в Татарстане увез местного жителя Идриса Садыкова в соседний Аксубаевский район. Там он заставлял его работать на ферме своего отца. Мужчину избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. За попытку побега силовик угрожал фабрикацией дела.

    Пострадавший прожил в будке в течение трех недель. Его удалось высвободить после того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы из-за исчезновения брата.

    При этом уголовное дело в отношении отца полицейского, в чьем доме находился потерпевший, было выделено в отдельное производство. Мужчину приговорили к условному сроку.

    О возбуждении в Татарстане уголовного дела из-за похищения Идриса Садыкова стало известно в июле 2019 года.

    24 декабря 2020-го суд приговорил Динара Гафиятова к четырем годам колонии общего режима. Тогда как гособвинитель требовал для него 14 лет колонии строгого режима. 4 июня 2021 года Верховный суд Татарстана счел этот приговор слишком мягким. Дело направили на новое рассмотрение.

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    Комментарии (4)

    Главный спец по технике консервации
    А что такого?! (С) пехотинец Президента
    Pilat
    Но через три года, он настолько перекуётся, что сможет снова служить в полиции.
    Opioman
    5 лет????
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