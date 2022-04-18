BMW протаранил «Газель» в Краснодаре так, что кузов сделал сальто

Зрелищное ДТП запечатлели уличные камеры в Краснодаре ранним утром 18 апреля. Легковой автомобиль на скорости протаранил грузовой фургон, запустив его кузов в полет.
Видео: «Типичный Краснодар»
Авария произошла в 5:15 понедельника на пересечении улиц Янковского и Северной, сообщает 93.RU со ссылкой на отдел пропаганды краевой ГИБДД. По предварительной информации, 41-летний водитель BMW 5-й серии, двигаясь по улице Янковского, не пропустил на перекрестке грузовую «Газель». На записях видно, как он врезался в бок фургона, отчего кузов последнего оторвался и перевернулся в воздухе. После этого BMW врезался в светофор и дорожный знак.
Видео: «Автомобильный Краснодар»
В результате аварии оба водителя получили травмы. Водитель BMW, по предварительным данным, был пьян. В момент ДТП светофоры на перекрестке еще не работали, и «Газель» ехала по главной дороге — Северной улице, отмечает издание.