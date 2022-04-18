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    «Берегите уши в злополучном кафе!» В караоке под Петербургом творились странные дела

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    Загадочная история приключилась в кингисеппском караоке: за одно утро там пострадало два уха, причем у разных людей. Разбираться пришлось Росгвардии.

    Как рассказали в ведомстве 18 апреля, всё произошло накануне. Около шести утра «ненасытная и нетрезвая» 46-летняя посетительница зачем-то укусила за ухо администратора, а буквально через полчаса возле заведения разыгралась другая драма: 42-летний мужчина ударил оппонента по голове — и снова досталось уху.

    Граждане с пострадавшими ушами отправились в больницу, а дебоширы — в отдел полиции.

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