«Берегите уши в злополучном кафе!» В караоке под Петербургом творились странные дела

Загадочная история приключилась в кингисеппском караоке: за одно утро там пострадало два уха, причем у разных людей. Разбираться пришлось Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве 18 апреля, всё произошло накануне. Около шести утра «ненасытная и нетрезвая» 46-летняя посетительница зачем-то укусила за ухо администратора, а буквально через полчаса возле заведения разыгралась другая драма: 42-летний мужчина ударил оппонента по голове — и снова досталось уху.



Граждане с пострадавшими ушами отправились в больницу, а дебоширы — в отдел полиции.

