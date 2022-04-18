Мишустин объявил о создании системы продовольственных оптовых рынков

Правительство России планирует создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства уточнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по увеличению поставок качественных продуктов питания по доступным ценам. «Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах», — добавил Мишустин.