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    Мишустин объявил о создании системы продовольственных оптовых рынков

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    23 комментария

    Правительство России планирует создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

    Глава правительства уточнил, что президент Владимир Путин поставил задачу по увеличению поставок качественных продуктов питания по доступным ценам. «Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах», — добавил Мишустин.

    По мнению премьер-министра РФ, система продовольственных оптовых рынков позволит обеспечить широкий набор продуктов для всех желающих. «Там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», — сказал он.

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    Комментарии (23)

    tochilshik
    помню эти свинарники 90-х.надеялись их больше не увидеть,стать цивилизацией.теперь усилиями Путина мы вновь окажемся там же.
    VKuser151346904
    А что здесь нового? Они в ссср были в каждом районе города. В Петербурге многие разрушили, многие превратились в мигрантские гетто! А сейчас типа ноу-хау...
    VKuser2851963
    для начала нужно разрешить ввозить в страну
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