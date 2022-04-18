В Карелии накрыли мошеннический онлайн-магазин, покупателям которого подсовывали дешевки

Как сообщает 18 апреля пресс-служба МВД РФ , по версии следствия, задержанные создали интернет-площадку, где предлагали купить товары по цене ниже рыночной. Ассортимент был широк: часы, изделия из кожи, бытовая электроника, ножи. Все это сопровождалось сертификатами качества, сертификатами якобы официальных дилеров и положительными отзывами о магазине.

В Петрозаводске задержали супружескую пару, которая предположительно наживалась на доверчивых покупателях онлайн-магазина. Оплаченный товар они получали — только не совсем тот, какой заказывали.

Покупатели оставляли свои номера, им перезванивали из кол-центра и оформляли заказ. Затем обманутым приходили дешевые низкокачественные аналоги выбранных товаров — они пытались связаться с магазином по указанному на сайте номеру телефона, но оказывалось, что дозвониться по нему невозможно.

Подозреваемых задержали на почте — они хотели отправить очередную партию заказов. Более сотни посылок и бандеролей изъяли. По версии следствия, мужчина отвечал за техническую часть, таргетированную рекламу и договоры с кол-центрами, а его супруга собирала заказы, упаковывала бандероли и получала деньги.

По предварительным подсчетам, от продажи каждой единицы товара супруги клали в карман от 1500 до 2000 рублей.

«В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в 15 эпизодах преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, по мнению следователей, обманутых клиентов может быть в несколько раз больше. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.