В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт, который готовили сторонники запрещенного ИГ*

В Карачаево-Черкесии задержали трех сторонников международной террористической организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), готовивших теракт. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



«В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — рассказали в ведомстве.

