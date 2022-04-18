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    В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт, который готовили сторонники запрещенного ИГ*

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    В Карачаево-Черкесии задержали трех сторонников международной террористической организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), готовивших теракт. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — рассказали в ведомстве.

    На месте проживания задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи и переписку с данными о планируемом преступлении.

    В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

    *Террористическая организация, запрещенная в России.

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