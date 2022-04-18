В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт, который готовили сторонники запрещенного ИГ*

В Карачаево-Черкесии задержали трех сторонников международной террористической организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), готовивших теракт. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — рассказали в ведомстве.
На месте проживания задержанных изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи и переписку с данными о планируемом преступлении.
В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.