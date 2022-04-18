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    В доме под Всеволожском прогнивший пол провалился вместе с 4-летним ребёнком из Петербурга

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    3 комментария

    Врачи детской городской больницы имени Раухфуса спасают мальчика, получившего серьёзные травмы на даче во Всеволожском районе Ленобласти. Он упал с высоты, оставшись под присмотром знакомых матери.

    Четырёхлетний пациент с характерными для падения с высоты травмами поступил в больницу № 19 накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 апреля. Состояние ребёнка, у которого диагностировали ушиб лёгкого и переломы черепа, оказалось тяжёлым.

    Медики забрали его из дома в садоводстве «Пери», где он провалился сквозь прогнивший пол на втором этаже и упал на кафельный пол первого. На дачу ребёнка привезла семейная пара — знакомые 42-летней жительницы Выборгского района Петербурга, оставившей на их попечение сына на время своего отъезда из города.

    По предварительным данным, воскресным утром мальчик остался на даче без присмотра: супруги положились на его самостоятельность и уехали в магазин.

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    Комментарии (3)

    ProstoZloy
    Как и во всей стране: наверху даже пол прогнил, зато внизу - все плиточкой вымощено.
    Леонтий
    Дача-огонь.Чего за дача такая?И как там взрослые не проваливались?Мальчику выздоровления.
    Эд Хэммет
    Очень символично. Прогнило всё в этом королевстве кривых зеркал.
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