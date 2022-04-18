В доме под Всеволожском прогнивший пол провалился вместе с 4-летним ребёнком из Петербурга

Врачи детской городской больницы имени Раухфуса спасают мальчика, получившего серьёзные травмы на даче во Всеволожском районе Ленобласти. Он упал с высоты, оставшись под присмотром знакомых матери.
Четырёхлетний пациент с характерными для падения с высоты травмами поступил в больницу
Медики забрали его из дома в садоводстве «Пери», где он провалился сквозь прогнивший пол на втором этаже и упал на кафельный пол первого. На дачу ребёнка привезла семейная пара — знакомые 42-летней жительницы Выборгского района Петербурга, оставившей на их попечение сына на время своего отъезда из города.
По предварительным данным, воскресным утром мальчик остался на даче без присмотра: супруги положились на его самостоятельность и уехали в магазин.