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    Пропавшую группу туристов на Урале нашли. Никто не пострадал

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    Свердловские спасатели нашли пропавшую при сплаве на Урале группу туристов, все живы. Об этом 18 апреля сообщили в региональном ГУ МЧС.

    «По оперативной информации, туристы, потерявшиеся при сплаве по рекам в Первоуральском городском округе, самостоятельно вышли к конечной точке маршрута. Их здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

    Подробности происшествия сейчас уточняются.

    «Фонтанка» писала, что туристическая группа в составе восьми человек, сплавлявшаяся по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль. После этого к поиску людей подключились спасатели.

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