ГУП «ТЭК СПб» проверит теплосети в восьми районах Петербурга

Температурные испытания теплосетей на текущей неделе состоятся в восьми районах Петербурга. Они коснутся, в частности, жителей Выборгского, Красносельского, Красногвардейского, Московского, Пушкинского, Калининского, Приморского, Колпинского и Невского районов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».



Больше всего испытаний на этой неделе пройдет в Выборгском районе Петербурга. Проверки состоятся 19, 20, 21 и 22 апреля. В Красносельском, Красногвардейском, Московском районах ГУП «ТЭК СПб» испытает тепловые сети в зоне своей ответственности 19 апреля. В Пушкинском районе проверки пройдут 19 и 21 апреля: теплоэнергетики подвергнут проверкам на максимальную температуру трубопроводы, пролегающие от котельных в Павловске. В Калининском районе проверки состоятся 19 и 21 апреля. 20 апреля испытания запланированы в Приморском и Колпинском районах. 21 апреля ТЭК протестирует сети в Невском районе.



В общей сложности в плане температурных испытаний в этом году запланировано 53 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных.

