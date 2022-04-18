Группа туристов пропала на Урале. К поиску людей подключились спасатели

Группа туристов в составе восьми человек пропала во время сплава по реке в Свердловской области. Об этом утром 18 апреля сообщает региональное управление МЧС.



По данным ведомства спасателей, в ночь на понедельник в экстренные службы поступило сообщение, что туристическая группа в составе восьми человек, сплавлявшаяся по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль.



«К месту планируемого сбора была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было… Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы», — уточняется в сообщении МЧС.

