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    Группа туристов пропала на Урале. К поиску людей подключились спасатели

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    3 комментария

    Группа туристов в составе восьми человек пропала во время сплава по реке в Свердловской области. Об этом утром 18 апреля сообщает региональное управление МЧС.

    По данным ведомства спасателей, в ночь на понедельник в экстренные службы поступило сообщение, что туристическая группа в составе восьми человек, сплавлявшаяся по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль.

    «К месту планируемого сбора была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было… Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы», — уточняется в сообщении МЧС.

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    Комментарии (3)

    X-кот
    это новость к началу сезона отпусков?
    Alex000
    Вот такой вот он, внутренний туризм. Бессмысленный и беспощадный.
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