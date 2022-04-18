Иномарка насмерть сбила инспектора ДПС в Башкирии

Инспектор ДПС погиб в результате наезда на него легкового автомобиля в Иглинском районе Башкирии. Подробности утром 18 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, накануне около 22:30 на 1507 км автодороги М-5 «Урал» водитель за рулем Chevrolet Niva наехал на инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкирия, который нёс службу на этом участке.



«В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний сотрудник ГИБДД госпитализирован с тяжелыми травмами. Несмотря на все усилия врачей, инспектор скончался», — уточняется в сообщении.



В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

