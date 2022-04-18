    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    768мм

    70%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Иномарка насмерть сбила инспектора ДПС в Башкирии

    3269
    3 комментария

    Инспектор ДПС погиб в результате наезда на него легкового автомобиля в Иглинском районе Башкирии. Подробности утром 18 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

    По предварительным данным, накануне около 22:30 на 1507 км автодороги М-5 «Урал» водитель за рулем Chevrolet Niva наехал на инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкирия, который нёс службу на этом участке.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний сотрудник ГИБДД госпитализирован с тяжелыми травмами. Несмотря на все усилия врачей, инспектор скончался», — уточняется в сообщении.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    VKuser224710420
    Иномарка!
    dimas062
    А какое это имеет отношение к Санкт-Петербургу?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний