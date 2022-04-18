Сбербанк сообщил о мощной атаке со стороны Украины

Сбербанк предотвратил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.



«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — цитирует Кузнецова 18 апреля РИА Новости.

