    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    768мм

    70%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Сбербанк сообщил о мощной атаке со стороны Украины

    19151
    9 комментариев

    Сбербанк предотвратил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    «Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — цитирует Кузнецова 18 апреля РИА Новости.

    По словам представителя Сбербанка, устроившая кибератаку компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Danik
    Кажется, именно Сбер кинул всех граждан СССР. При чем без всяких карточек и мобильных приложений. Были деньги, а стали копейки.
    274580688
    А Сбербанк не сообщил куда уехал его 1ый зампредправления Лев Хасис в конце февраля?
    Экскомьюникадо
    В России своеобразная банковская система, если с ячейки или счёта крадут деньги то банк имеет десятки причин не возвращать средства, придумать массовую атаку на пользователей) полный бред, хотя учитывая что в России тайна вклада доступна любому сотруднику суда, даже практиканту ПТУ ...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний