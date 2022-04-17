Деревянная баня горела в Колпино, пожар начался с парилки

«Красный петух» навестил вечером 17 апреля баню почти в центре Колпино. Сообщение о пожаре на улице Красной улице поступила около шести вечера, сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Горела парилка в деревянной бане размером 10 на 6 метров. Всего огонь занял 10 квадратных метров.

В 20:20 силами двух пожарных расчетов возгорание было ликвидирован. Пострадавших нет.

По данным МЧС, горело возле 16 дома по Красной улице. Фактически это центр города, улица идет вдоль Никольского сквера, а по другой стороне — трехэтажные жилые дома.