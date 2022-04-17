На КАД водитель ВАЗа швырялся вещами, затем начался пожар и он оказался раздет

Недалеко от Мурино спектакль устроил водитель ВАЗ. На КАД он замахивался на другие автомобили, а затем его машина сгорела.

Как пишет 47news, с пожаром спасатели справились ближе к шести вечера 17 апреля. Машина сгорела полностью, из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Рядом с машиной очевидцы запечатлели мужчину в трусах.

Сняли его на видео и чуть ранее, когда он был еще одет. На крыше ВАЗа был примотан некий шкаф, но, видимо, крепеж оказался некрепким и какие-то его части оказались на асфальте. Этими частями раздосадованный водитель замахивался на другие автомобили. По словам очевидцев, пару машин ему удалось задеть, у них были разбиты стекла.