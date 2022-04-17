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    На КАД водитель ВАЗа швырялся вещами, затем начался пожар и он оказался раздет

    3379
    3 комментария

    Недалеко от Мурино спектакль устроил водитель ВАЗ. На КАД он замахивался на другие автомобили, а затем его машина сгорела.

    видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

    Как пишет 47news, с пожаром спасатели справились ближе к шести вечера 17 апреля. Машина сгорела полностью, из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Рядом с машиной очевидцы запечатлели мужчину в трусах.

    Сняли его на видео и чуть ранее, когда он был еще одет. На крыше ВАЗа был примотан некий шкаф, но, видимо, крепеж оказался некрепким и какие-то его части оказались на асфальте. Этими частями раздосадованный водитель замахивался на другие автомобили. По словам очевидцев, пару машин ему удалось задеть, у них были разбиты стекла.

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    Комментарии (3)

    Бидон Абамкович
    Люди масово сходят с ума от просмотра скабеевой и соловьева
    AndrewBarsik
    Удивительная тенденция: люди за свои проблемы пытаются "отомстить" случайно попавшимся "под руку". По-видимому, это следствие пренебрежительного отношения большинства граждан к рефлексии.
    Pilat
    судя по всему мужик не хотел ехать, наверняка с утра жене высказал кучу аргументов почему этот шкаф не нужно сегодня везти на дачу.....но бабы они такие, с ними спорить бесполезно....если чего захотели - проще дать....и вот результат, ни шкафа, ни машины.
    Понятно почему он так злится...
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