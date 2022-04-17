Футбольный матч «Сочи» — «Локомотив» прервала драка иностранцев, было пенальти и два удаления

Чешский футболист Ян Кухта не поделил с коллегой Родригао футбольное поле. Во втором тайме встречи «Локомотива» и «Сочи» чех придавил ногой бразильца, а тот в ответ его свалил.

Судья прописал конфликтующим иностранцам на 60-й минуте обоюдное удаление, но, и уходя в подтрибунное помещение, футболисты попытались закончить начатое. Их сумели оттянуть друг от друга.