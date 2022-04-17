Футбольный матч «Сочи» — «Локомотив» прервала драка иностранцев, было пенальти и два удаления

Чешский футболист Ян Кухта не поделил с коллегой Родригао футбольное поле. Во втором тайме встречи «Локомотива» и «Сочи» чех придавил ногой бразильца, а тот в ответ его свалил.
Судья прописал конфликтующим иностранцам на 60-й минуте обоюдное удаление, но, и уходя в подтрибунное помещение, футболисты попытались закончить начатое. Их сумели оттянуть друг от друга.
«Сложно предъявлять претензии Родригао, когда человек по нему прошелся. Да, Родригао махнул в ответ, но как он должен был поступить, когда по тебе кто-то идет? — прокомментировал инцидент главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире «Матч Премьер»».
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг после матча заявил, что судья Василий Казарцев не справился с работой. «Я никого не буду осуждать, вы все видели, все было видно в игре и останется на чьей-то совести. Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт», — цитирует его РБК.
Кухта до удаления задели в штрафной. Был назначен и реализован пенальти.
Матч в итоге завершился на счетом 2:2.