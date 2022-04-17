В Подмосковье забаррикадировавшийся пенсионер застрелил спасателя, а сперва чуть не погубил альпинистов

Сотрудники МЧС и полиция пытались вскрыть дверь в квартиру в Одинцово, где засел агрессивный мужчина с ружьем. В процессе он застрелил спасателя.

О гибели сотрудника МЧС 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Известно, что стрелял пенсионер через еще закрытую дверь. Пуля, по некоторым данным, попала в плечо. Также есть информация, что выстрел пришелся прямо в сердце спасателя. Он скончался до приезда в больницу. Погибшему было 38 лет.

По данным BAZA, вызову правоохранительных органов предшествовал конфликт с альпинистами, которые замазывали швы на доме. Пенсионер заблокировал веревки, промальпы вызвали полицию, но открывать дверь добровольно мужчина не стал. Сейчас он задержан.