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    В Подмосковье забаррикадировавшийся пенсионер застрелил спасателя, а сперва чуть не погубил альпинистов

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    6 комментариев

    Сотрудники МЧС и полиция пытались вскрыть дверь в квартиру в Одинцово, где засел агрессивный мужчина с ружьем. В процессе он застрелил спасателя.

    О гибели сотрудника МЧС 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Известно, что стрелял пенсионер через еще закрытую дверь. Пуля, по некоторым данным, попала в плечо. Также есть информация, что выстрел пришелся прямо в сердце спасателя. Он скончался до приезда в больницу. Погибшему было 38 лет.

    По данным BAZA, вызову правоохранительных органов предшествовал конфликт с альпинистами, которые замазывали швы на доме. Пенсионер заблокировал веревки, промальпы вызвали полицию, но открывать дверь добровольно мужчина не стал. Сейчас он задержан.

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    Комментарии (6)

    AndrewBarsik
    Совершенно напрасно сотрудник МЧС согласился вскрывать эту квартиру. Когда идут на обыск к студентам, митинговавшим за мир, или блоггерам, писавшим за мир, приходит десять человек в броне и шлемах. А вот к вооружённому психопату дверь открывать отправили сотрудника МЧС без бронезащиты.
    266421444
    Да уж...надо этого( и других таких же) пенсионера до смерти теперь лишить пенсии,пусть на счет погибшего идет.Может хоть мозгами пользоваться научаться..Сами то жизнь прожили,а теперь другим её губят..
    Денеб
    Вполне в духе времени.....
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