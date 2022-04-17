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    В Харькове грузовик снес памятник маршалу Жукову. В России возбудили дело

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    16 комментариев

    Памятник советскому маршалу Георгию Жукову снесли в Харькове. Судя по видеозаписи, для этого использовали грузовик.

    Как пишет ТАСС 17 апреля со ссылкой на администрацию города, около 11:00 к постаменту приехали две машины с военными. Они сдернули бюст и увезли его куда-то. Сейчас чиновники выясняют обстоятельства произошедшего.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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    Комментарии (16)

    267188598
    Для неучей: Жуков - гениальный маршал, разрушивший фашизм. Это герой Европы и Азии. Читайте историю, а не методички сша и нато. Слава России!
    266158920
    Абанут...е коклы стали бороться с памятниками.

    Следующий шаг на кладбище и выкапывать трупы с ов фамилиями.
    Капец, диагноз в продольном.
    Alex527
    Следственному комитету больше нечем заняться?
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