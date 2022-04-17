В Харькове грузовик снес памятник маршалу Жукову. В России возбудили дело

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову снесли в Харькове. Судя по видеозаписи, для этого использовали грузовик.
Как пишет ТАСС 17 апреля со ссылкой на администрацию города, около 11:00 к постаменту приехали две машины с военными. Они сдернули бюст и увезли его куда-то. Сейчас чиновники выясняют обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.