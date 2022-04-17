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    Российские ученые придумали умную упаковку, которая расскажет о скисшем молоке

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    2 комментария

    Специальные датчики можно интегрировать в упаковку молока и определять с их помощью степень кислотности. Механизм придумали российские ученые.

    О разработке 17 апреля рассказал ТАСС эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы FoodNet Михаил Чарный. Суть ее в том, что при изменении кислотности индикатор на упаковке поменяет цвет. Выглядит он как многослойная чувствительная пленка, поэтому встроить его можно в любую упаковку, от тетрапака до крышки стеклянной бутылки.

    Вскоре начнется тестирование умной упаковки, ее массовое распространение возможно в 2024 году.

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Лучше расскажите, что там с картоном. Потому что такими темпами есть шанс, что вообще никакой упаковки не будет.
    Главный спец по технике консервации
    "Специальные датчики" - простите, разве лакмусовые бумажки не были ещё изобретены?
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