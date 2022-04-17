Российские ученые придумали умную упаковку, которая расскажет о скисшем молоке

Специальные датчики можно интегрировать в упаковку молока и определять с их помощью степень кислотности. Механизм придумали российские ученые.

О разработке 17 апреля рассказал ТАСС эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы FoodNet Михаил Чарный. Суть ее в том, что при изменении кислотности индикатор на упаковке поменяет цвет. Выглядит он как многослойная чувствительная пленка, поэтому встроить его можно в любую упаковку, от тетрапака до крышки стеклянной бутылки.

Вскоре начнется тестирование умной упаковки, ее массовое распространение возможно в 2024 году.