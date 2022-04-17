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    Мопедист во Владивостоке тащил сотрудника ГИБДД на багажнике, пока его не остановили автомобилисты

    1930
    4 комментария

    Жители Владивостока делятся 17 апреля в социальных сетях видео, на котором мопед-нарушитель пытается остановить сотрудник ГИБДД. Для этого ему пришлось уцепиться за багажник ускользающего транспортного средства.

    Ролик, как сообщат местные СМИ, был сделан на улице Русской. Мопедист набирал скорость, несмотря на «якорь» в виде сотрудника ГИБДД. Его с криками «Баран!» останавливают автомобилисты.

    После этого водитель мопеда убежал через сквер. О состоянии инспектора пока данных нет.

    Официально в УМВД по Приморскому краю пока данный инцидент не прокомментировали.

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    Комментарии (3)

    Инкогнито2021
    Зачем автомобилисты кричали сотруднику?
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