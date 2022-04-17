Мопедист во Владивостоке тащил сотрудника ГИБДД на багажнике, пока его не остановили автомобилисты

Жители Владивостока делятся 17 апреля в социальных сетях видео, на котором мопед-нарушитель пытается остановить сотрудник ГИБДД. Для этого ему пришлось уцепиться за багажник ускользающего транспортного средства.



Ролик, как сообщат местные СМИ, был сделан на улице Русской. Мопедист набирал скорость, несмотря на «якорь» в виде сотрудника ГИБДД. Его с криками «Баран!» останавливают автомобилисты.