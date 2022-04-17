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    Сувенирная лавка Белого дома начала продавать монеты с Зеленским

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    3 комментария

    Коллекционные монеты с изображением украинского президента Владимира Зеленского продаются в сувенирном магазине Белого дома. Одна штука стоит 100 долларов.

    Выпуск монеты посвящен обращению Зеленского к Конгрессу США. На одной стороне монеты изображены президент Украины и американский лидер Джо Байден, на второй запечатлен момент выступления перед конгрессом.

    В продажу поступили 2,5 тысячи монет. К каждой прилагается сертификат подлинности и бархатная коробочка.

    Вся прибыль пойдет американскому Красному Кресту, который направит помощь Украине.

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    Комментарии (3)

    AlBerkut
    Монета называется 'маразматик и клоун' 😉😂😂
    Devis
    В этом доме давно крышу не чинили - давно протекает!
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