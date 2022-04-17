Сувенирная лавка Белого дома начала продавать монеты с Зеленским

Коллекционные монеты с изображением украинского президента Владимира Зеленского продаются в сувенирном магазине Белого дома. Одна штука стоит 100 долларов.

Выпуск монеты посвящен обращению Зеленского к Конгрессу США. На одной стороне монеты изображены президент Украины и американский лидер Джо Байден, на второй запечатлен момент выступления перед конгрессом.

В продажу поступили 2,5 тысячи монет. К каждой прилагается сертификат подлинности и бархатная коробочка.

Вся прибыль пойдет американскому Красному Кресту, который направит помощь Украине.