    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    772мм

    52%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Вертолет упал на Кубани после обработки полей, есть погибший

    1662
    2 комментария

    Человек погиб при падении вертолета в Краснодарском крае 17 апреля. Проблема возникла при посадке.

    Вертолет Ми-2 потерпел крушение после обработки сельхоз угодий в Мостовском районе, сообщает региональное управление МЧС. Он упал в поле при заходе на посадку. Один человек погиб.

    На месте работает 17 спасателей.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Главный спец по технике консервации
    Это теперь "обработкой полей" называется?
    xepnuminu
    байрактар завалил разносчика дерьма.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний