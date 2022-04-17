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    Уголовный розыск припомнил «посиделки» в бане с подростком петербургскому краеведу и специалисту по информтехнологиям

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    «Детский» отдел уголовного розыска задержал 60-летнего специалиста по информационным технологиям одной из петербургских фирм. Его подозревают в сексуальном насилии над 11-летним школьником.

    Встреча с мужчиной, который также ведет кружок краеведения в одной из библиотек Гатчинского района, произошла у подростка летом 2021 года, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По предварительной информации, мужчина пригласил мальчика в баню, где совершил над ним насильственные действия сексуального характера.

    Было возбуждено дело.

    Подозреваемого, который зарегистрирован в Московском районе Петербурга, оперативники задержали накануне около половины двенадцатого дня в деревне Даймище.

    По данным из открытых источников, в начале 2010-х мужчина опубликовал несколько краеведческих материалов в топонимическом журнале о Гатчинском районе. В свое время он также якобы был внештатным научным сотрудником Музея-усадьбы «Рождествено».

    Пока его задержали на двое суток. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

    © Фонтанка.Ру

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