Уголовный розыск припомнил «посиделки» в бане с подростком петербургскому краеведу и специалисту по информтехнологиям

«Детский» отдел уголовного розыска задержал 60-летнего специалиста по информационным технологиям одной из петербургских фирм. Его подозревают в сексуальном насилии над 11-летним школьником.
Встреча с мужчиной, который также ведет кружок краеведения в одной из библиотек Гатчинского района, произошла у подростка летом 2021 года, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По предварительной информации, мужчина пригласил мальчика в баню, где совершил над ним насильственные действия сексуального характера.
Было возбуждено дело.
Подозреваемого, который зарегистрирован в Московском районе Петербурга, оперативники задержали накануне около половины двенадцатого дня в деревне Даймище.
По данным из открытых источников, в начале 2010-х мужчина опубликовал несколько краеведческих материалов в топонимическом журнале о Гатчинском районе. В свое время он также якобы был внештатным научным сотрудником Музея-усадьбы «Рождествено».
Пока его задержали на двое суток. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.