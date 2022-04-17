Уголовный розыск припомнил «посиделки» в бане с подростком петербургскому краеведу и специалисту по информтехнологиям

«Детский» отдел уголовного розыска задержал 60-летнего специалиста по информационным технологиям одной из петербургских фирм. Его подозревают в сексуальном насилии над 11-летним школьником.

Встреча с мужчиной, который также ведет кружок краеведения в одной из библиотек Гатчинского района, произошла у подростка летом 2021 года, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По предварительной информации, мужчина пригласил мальчика в баню, где совершил над ним насильственные действия сексуального характера.