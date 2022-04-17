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    У завотделением петербургской поликлиники угнали машину в Шушарах

    2964
    3 комментария

    Выходные не задались у терапевта купчинской поликлиники. В пятницу он припарковал свою синюю «ласточку» у дома, а в субботу уже стал пешеходом.

    В полицию 37-летний завотделением поликлиники обратился накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По его словам, около девяти вечера 15 апреля он приехал домой на Пушкинскую улицу в Шушарах. Припарковал свой «Хендэ Элантра». А в три часа дня субботы решил проехаться по семейным делам, но машины на месте не оказалось.

    Сумму ущерба он оценил в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (3)

    Alex000
    Учитывая, во сколько теперь автомобили обходятся - скоро угоны ржавых "пятёрок" будут на первых полосах в разделе "катастрофы".
    А2020
    А что смешного?
    AGP
    Новость дня 👍!
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