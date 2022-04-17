У завотделением петербургской поликлиники угнали машину в Шушарах

Выходные не задались у терапевта купчинской поликлиники. В пятницу он припарковал свою синюю «ласточку» у дома, а в субботу уже стал пешеходом.

В полицию 37-летний завотделением поликлиники обратился накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По его словам, около девяти вечера 15 апреля он приехал домой на Пушкинскую улицу в Шушарах. Припарковал свой «Хендэ Элантра». А в три часа дня субботы решил проехаться по семейным делам, но машины на месте не оказалось.

Сумму ущерба он оценил в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».