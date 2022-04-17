Лыжник умер на Камчатке во время марафона

Участник Авачинского марафона умер прямо на лыжной трассе. Об этом 17 апреля сообщают власти Камчатского края.

Марафонцу стало плохо примерно на 40-м километре трассы. 61-летнему участнику гонки пытались помочь другие спортсмены, на спорткомплекс его эвакуировали спасатели. Но медики помочь ему уже не могли, мужчина умер.

Отмечается, что он приехал на гонку из Татарстана с медицинским допуском. На здоровье до начала гонки он не жаловался.

Годом ранее во время Авачинского марафона также скончался участник.