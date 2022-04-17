    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    771мм

    53%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Лыжник умер на Камчатке во время марафона

    2599
    1 комментарий

    Участник Авачинского марафона умер прямо на лыжной трассе. Об этом 17 апреля сообщают власти Камчатского края.

    Марафонцу стало плохо примерно на 40-м километре трассы. 61-летнему участнику гонки пытались помочь другие спортсмены, на спорткомплекс его эвакуировали спасатели. Но медики помочь ему уже не могли, мужчина умер.

    Отмечается, что он приехал на гонку из Татарстана с медицинским допуском. На здоровье до начала гонки он не жаловался.

    Годом ранее во время Авачинского марафона также скончался участник.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    ppky0323
    Прививочки начинают делать свое предназначение...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний