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    COVID-19

    Петербург впереди всей России по числу новых случаев коронавируса

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    1 комментарий

    Петербург обогнал Москву и остальные города России по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщили в федеральном оперштабе, в городе на Неве выявлено еще 644 заболевших. В Москве — 603.

    Всего в России по состоянию на 17 апреля — 10 263 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 454 человека, на 50,3% меньше по сравнению с 16 апреля. Из них в Петербурге 69, а в столице — 129.

    По всей России подтверждено 233 новых летальных исходов от коронавируса. Из них в Москве умерло 19 человек, в Петербурге — 15.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    У нас более-менее наладили лабораторную выявляемость заболевания, да и результаты дают сегодня от четверга-пятницы.
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