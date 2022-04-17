Петербург впереди всей России по числу новых случаев коронавируса

Петербург обогнал Москву и остальные города России по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщили в федеральном оперштабе, в городе на Неве выявлено еще 644 заболевших. В Москве — 603.

Всего в России по состоянию на 17 апреля — 10 263 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 454 человека, на 50,3% меньше по сравнению с 16 апреля. Из них в Петербурге 69, а в столице — 129.

По всей России подтверждено 233 новых летальных исходов от коронавируса. Из них в Москве умерло 19 человек, в Петербурге — 15.