За границу на майские! Куда улететь на длинных выходных, если визы нет и не предвидится

Несмотря на санкции и закрытые европейские небеса, из Петербурга на майские наскоро и без визы можно отправиться не только во внутренний туристический полет. Доступная (если не финансово, то потенциально) заграница еще осталась.
Но сначала надо определиться с тем, на какие именно майские вы хотите отправиться в путешествие. А может быть, собрались погулять на все? Мы сверились с расписанием вылетов из аэропорта Пулково, варианты есть.
Первые майские — с субботы 30 апреля по вторник 3 мая
По международным направлениям на этот период можно отправиться в Дубай, Анталью, Стамбул и Ташкент (Узбекистан), с 29 апреля – в Душанбе (Таджикистан), с 30 апреля – в Самарканд (Узбекистан).
Вторые майские - с 7 по 10 мая
Из международных направлений на вторые майские выходные доступны: Анталья и Стамбул, Дубай, Самарканд, Ташкент и Минск.
А если взять еще и три дня отпуска
С 29 апреля по 9 мая можно отправиться в Белград (Сербия) или Худжанд (Таджикистан), с 30 апреля по 7 мая - в Бишкек (Киргизия). Кроме этого, 1 или 4 мая можно вылететь в Бухару (Узбекистан) с возвращением 5 или 9 мая.
А как насчет коронавирусных ограничений? И что там вообще делать?
Дубай (ОАЭ)
Пассажирам старше 12 лет нужен результат ПЦР-теста, сданного не более чем за 48 часов до вылета, причем с переводом на английский или арабский язык. Если есть сертификат о вакцинации с QR-кодом («Спутник V» принимается), ПЦР не требуется. Но необходима страховка от Covid-19.
Что делать в Дубае, кроме нарядных фоточек в запрещенные социальные сети? Начать знакомство с городом стоит с самого высокого небоскреба в мире - Бурдж Халифа. С высоты 828 метров открываются потрясающие перспективы. Для любознательных — Национальный музей Дубая в старинном форте Аль-Фахиди, для подлинных ботаников - настоящий тропический лес под крышей в музее «The Green Planet». Естественно, пляжи и аквапарки, сообразно погоде найдется что-нибудь не под открытым небом.
Рейсы в Дубай ежедневно выполняет Emirates.
Стамбул и Анталья (Турция)
Путешественникам от 12 лет требуется ПЦР-тест, сданный не более чем за 72 часа до вылета, или экспресс-тест на антиген не старше 48 часов. Сертификат о вакцинации на английском языке (вторая доза вакцины должна быть получена не меньше, чем за 14 дней до поездки, «Спутник V» подойдет) избавляет от ПЦР. Также принимается выданный Минздравом документ о перенесенной болезни не старше 6 месяцев.
В течение 72 часов до въезда нужно заполнить онлайн-анкету для получения HES-кода (мобильный код здоровья, который включает в себя дистанционное отслеживание местонахождения туристов), распечатать ее или сохранить на смартфоне. Заполненную форму проверят перед вылетом.
Весна в Стамбуле – идеальное время, чтобы отведать блюда турецкой кухни и восточные сладости, поторговаться на центральном рынке города или покататься на кораблике по Босфору. В городе множество интересных достопримечательностей, таких как Цистерна Базилика, древнее подземное водохранилище времен Византийской империи, мечеть Айа-София, дворец Долмабахче и Галатская башня, откуда открывается вид на город.
Рейсы в Стамбул – ежедневно выполняет Turkish Airlines по понедельникам, по вторникам, четвергам и пятницам – Pegasus Airlines.
Анталья — это не только пляжи (купаться в начале мая еще холодновато), но и древняя история. Стоит посетить руины древних городов Термессос, Аспендос, Фазелис и бухту Корсан Кой, Дюденские водопады, увидеть город со смотровой площадки. Рейсы в Анталью ежедневно выполняет Turkish Airlines.
Ташкент, Бухара и Самарканд (Узбекистан)
Пассажирам старше 12 лет нужен сертификат о вакцинации против Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста (72 часа), или экспресс-тест. Сертификаты о вакцинации должны иметь QR-код.
Одни из главных точек притяжения в Узбекстане – Бухара и Самарканд, города Шелкового пути. Здесь можно увидеть лазурные мечети и памятники архитектуры времен Тамерлана.
В Ташкенте обязательно стоит посетить музеи в центре города, Медресе Кукельдаш и рынок Чорсу, чтобы попробовать местную кухню - плов, самсу и чебуреки.
В Фергане заслуживает внимания краеведческий музей, фабрика тканей «Ёдгорлик» и мечеть «Янги чек». Один из главных местных сувениров — натуральный шелк.
Рейсы выполняет Uzbekistan Airways: в Бухару и Фергану – по средам и воскресеньям, в Самарканд – по вторникам и субботам, в Ташкент – ежедневно.
Душанбе и Худжанд (Таджикистан)
Отрицательный результат ПЦР-теста на английском или русском языке обязателен для невакцинированных туристов (срок годности - 72 часа). Если прививки проставлены, то с момента получения второго компонента должен пройти месяц.
Главный памятник Душанбе, столицы Таджикистана – Гиссарская крепость. Для любителей наглядной истории - Музей древностей, Музей археологии и Музей этнографии. Попробовать национальную кухню можно в местных ресторанах и маленьких кафе в центре города.
Рейсы в Душанбе выполняет по понедельникам Somon Air, по понедельникам, средам и пятницам – «Уральские авиалинии».
В Худжанде стоит посмотреть на древнюю крепость в самом центре города и побывать на самой длинной реке региона Сырдарье (наверняка ведь помните такую еще с уроков географии в школе). Ее называют «Королевой Средней Азии».
Рейсы в Худжанд – по вторникам, пятницам и воскресеньями – «Уральские авиалинии».
Бишкек, Киргизия
При въезде нужна только справка об отрицательном ПЦР-тесте (не старше 72 часов) для невакцинированных, вакцинированным достаточно предъявить сертификат.
В Киргизию имеет смысл ехать в первую очередь ценителям красивой природы.
Сам по себе Бишкек вряд ли впечатлит требовательного туриста. Зато недалеко от города, километрах в 30, в ущелье Ала-Арча есть национальный парк, особенно привлекательный для альпинистов. Ехать туда лучше на такси. В парке из базового лагеря можно совершить восхождение на пик Корона, пик Семенова Тянь-Шанского и Теке-Тор. Есть пешая тропа к водопаду Ак-Сай и более короткий маршрут, оборудованный скамейками, для менее подготовленных путешественников.
Если планируете поездку на несколько дней, можно посмотреть знаменитое озеро Иссык-Куль. Самый известный курорт на северном побережье озера — городок Чолпон-Ата, до него от Бишкека около 260 километров. Ехать можно на автобусе или, опять-таки, на такси.
Белград (Сербия)
Без отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген (fia rapid) попасть в Сербию смогут только обладатели справки о полной вакцинации от COVID-19 (две дозы вакцины Pfizer, Sinofarm и «Спутник V» или 1 доза вакцины Astrazeneca), выданной государственным учреждением здравоохранения Сербии. Всем остальным, привившимся в других странах, потребуется отрицательный тест (не старше 48 часов).
Калемегданская крепость: сооружение Нового Времени, возведенное на фундаменте еще римского каструма. Улицы Князя Милоша — отличный маршрут для любителей европейской архитектуры и ненавязчивого шоппинга. Рядом - Национальный музей Сербии, среди 400 000 его экспонатов есть полотна и Босха, и Шагала. Обязательно стоит подняться на высотную смотровую площадку белградской телебашни. Городской район Скадарлия, где до сих пор работают исторические кафе («Три Шешира», «Златни Бокал»), официально носит титул «Монмартра Белграда».
Минск (Беларусь)
Беларусь отменила коронавирусные ограничения для россиян при въезде в страну через российско-белорусскую границу.
Начинать знакомство с Минском лучше с Верхнего города и Троицкого предместья, где сохранились постройки в европейском стиле. В городе множество интересных храмов, как православных, так и католических. Древнейшая церковь города - Петропавловский собор, построенный в 1620-х годах. В 60 км от Минска - мемориальный комплекс «Хатынь» и «Кладбище Деревень». А в 120 километрах от города - Березинский заповедник с удивительной экосистемой, часть всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Не будем лукавить, цены на авиабилеты взлетают вслед за курсами свободно конвертируемых валют. Возможно, это повод не откладывать даже короткое путешествие — кто знает, что ждет нас летом.
Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»