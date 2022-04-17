За границу на майские! Куда улететь на длинных выходных, если визы нет и не предвидится

Несмотря на санкции и закрытые европейские небеса, из Петербурга на майские наскоро и без визы можно отправиться не только во внутренний туристический полет. Доступная (если не финансово, то потенциально) заграница еще осталась.





Но сначала надо определиться с тем, на какие именно майские вы хотите отправиться в путешествие. А может быть, собрались погулять на все? Мы сверились с расписанием вылетов из аэропорта Пулково, варианты есть.



Первые майские — с субботы 30 апреля по вторник 3 мая

По международным направлениям на этот период можно отправиться в Дубай, Анталью, Стамбул и Ташкент (Узбекистан), с 29 апреля – в Душанбе (Таджикистан), с 30 апреля – в Самарканд (Узбекистан).

Вторые майские - с 7 по 10 мая

Из международных направлений на вторые майские выходные доступны: Анталья и Стамбул, Дубай, Самарканд, Ташкент и Минск.



А если взять еще и три дня отпуска

С 29 апреля по 9 мая можно отправиться в Белград (Сербия) или Худжанд (Таджикистан), с 30 апреля по 7 мая - в Бишкек (Киргизия). Кроме этого, 1 или 4 мая можно вылететь в Бухару (Узбекистан) с возвращением 5 или 9 мая.

А как насчет коронавирусных ограничений? И что там вообще делать?

Дубай (ОАЭ)

Пассажирам старше 12 лет нужен результат ПЦР-теста, сданного не более чем за 48 часов до вылета, причем с переводом на английский или арабский язык. Если есть сертификат о вакцинации с QR-кодом («Спутник V» принимается), ПЦР не требуется. Но необходима страховка от Covid-19.

Что делать в Дубае, кроме нарядных фоточек в запрещенные социальные сети? Начать знакомство с городом стоит с самого высокого небоскреба в мире - Бурдж Халифа. С высоты 828 метров открываются потрясающие перспективы. Для любознательных — Национальный музей Дубая в старинном форте Аль-Фахиди, для подлинных ботаников - настоящий тропический лес под крышей в музее «The Green Planet». Естественно, пляжи и аквапарки, сообразно погоде найдется что-нибудь не под открытым небом.



Рейсы в Дубай ежедневно выполняет Emirates.

Стамбул и Анталья (Турция)

Путешественникам от 12 лет требуется ПЦР-тест, сданный не более чем за 72 часа до вылета, или экспресс-тест на антиген не старше 48 часов. Сертификат о вакцинации на английском языке (вторая доза вакцины должна быть получена не меньше, чем за 14 дней до поездки, «Спутник V» подойдет) избавляет от ПЦР. Также принимается выданный Минздравом документ о перенесенной болезни не старше 6 месяцев.

В течение 72 часов до въезда нужно заполнить онлайн-анкету для получения HES-кода (мобильный код здоровья, который включает в себя дистанционное отслеживание местонахождения туристов), распечатать ее или сохранить на смартфоне. Заполненную форму проверят перед вылетом.



Весна в Стамбуле – идеальное время, чтобы отведать блюда турецкой кухни и восточные сладости, поторговаться на центральном рынке города или покататься на кораблике по Босфору. В городе множество интересных достопримечательностей, таких как Цистерна Базилика, древнее подземное водохранилище времен Византийской империи, мечеть Айа-София, дворец Долмабахче и Галатская башня, откуда открывается вид на город.



Рейсы в Стамбул – ежедневно выполняет Turkish Airlines по понедельникам, по вторникам, четвергам и пятницам – Pegasus Airlines.

Анталья — это не только пляжи (купаться в начале мая еще холодновато), но и древняя история. Стоит посетить руины древних городов Термессос, Аспендос, Фазелис и бухту Корсан Кой, Дюденские водопады, увидеть город со смотровой площадки. Рейсы в Анталью ежедневно выполняет Turkish Airlines.

Ташкент, Бухара и Самарканд (Узбекистан)

Пассажирам старше 12 лет нужен сертификат о вакцинации против Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста (72 часа), или экспресс-тест. Сертификаты о вакцинации должны иметь QR-код.

Одни из главных точек притяжения в Узбекстане – Бухара и Самарканд, города Шелкового пути. Здесь можно увидеть лазурные мечети и памятники архитектуры времен Тамерлана.

В Ташкенте обязательно стоит посетить музеи в центре города, Медресе Кукельдаш и рынок Чорсу, чтобы попробовать местную кухню - плов, самсу и чебуреки.

В Фергане заслуживает внимания краеведческий музей, фабрика тканей «Ёдгорлик» и мечеть «Янги чек». Один из главных местных сувениров — натуральный шелк.



Рейсы выполняет Uzbekistan Airways: в Бухару и Фергану – по средам и воскресеньям, в Самарканд – по вторникам и субботам, в Ташкент – ежедневно.

Душанбе и Худжанд (Таджикистан)

Отрицательный результат ПЦР-теста на английском или русском языке обязателен для невакцинированных туристов (срок годности - 72 часа). Если прививки проставлены, то с момента получения второго компонента должен пройти месяц.

Главный памятник Душанбе, столицы Таджикистана – Гиссарская крепость. Для любителей наглядной истории - Музей древностей, Музей археологии и Музей этнографии. Попробовать национальную кухню можно в местных ресторанах и маленьких кафе в центре города.

Рейсы в Душанбе выполняет по понедельникам Somon Air, по понедельникам, средам и пятницам – «Уральские авиалинии».

В Худжанде стоит посмотреть на древнюю крепость в самом центре города и побывать на самой длинной реке региона Сырдарье (наверняка ведь помните такую еще с уроков географии в школе). Ее называют «Королевой Средней Азии».

Рейсы в Худжанд – по вторникам, пятницам и воскресеньями – «Уральские авиалинии».



Бишкек, Киргизия

При въезде нужна только справка об отрицательном ПЦР-тесте (не старше 72 часов) для невакцинированных, вакцинированным достаточно предъявить сертификат.

В Киргизию имеет смысл ехать в первую очередь ценителям красивой природы.

Сам по себе Бишкек вряд ли впечатлит требовательного туриста. Зато недалеко от города, километрах в 30, в ущелье Ала-Арча есть национальный парк, особенно привлекательный для альпинистов. Ехать туда лучше на такси. В парке из базового лагеря можно совершить восхождение на пик Корона, пик Семенова Тянь-Шанского и Теке-Тор. Есть пешая тропа к водопаду Ак-Сай и более короткий маршрут, оборудованный скамейками, для менее подготовленных путешественников.

Если планируете поездку на несколько дней, можно посмотреть знаменитое озеро Иссык-Куль. Самый известный курорт на северном побережье озера — городок Чолпон-Ата, до него от Бишкека около 260 километров. Ехать можно на автобусе или, опять-таки, на такси.

Белград (Сербия)

Без отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген (fia rapid) попасть в Сербию смогут только обладатели справки о полной вакцинации от COVID-19 (две дозы вакцины Pfizer, Sinofarm и «Спутник V» или 1 доза вакцины Astrazeneca), выданной государственным учреждением здравоохранения Сербии. Всем остальным, привившимся в других странах, потребуется отрицательный тест (не старше 48 часов).

